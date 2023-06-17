اتهم الممثل الهوليوودي كيفن كوستنر، زوجته السابقة كريستين بومغارتنر، بالاستيلاء على منزله، حيث قدم مستندات قانونية طلب فيها من المحكمة إرغام زوجته على مغادرة منزله تماشياً مع الاتفاق الّذي تم عقده قبل زواجهما.

وبموجب شروط ما قبل الزواج، كان على كريستين بومغارتنر مغادرة منزل الزوجية الذي تشاركه مع الممثل كيفن كوستنر إذا انفصلا، لكنها تنوي البقاء في المجمع الذي تبلغ تكلفته 145 مليون دولار على شاطئ البحر في كاربينتريا ، كاليفورنيا من أجل أطفاله، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية

ويزعم كوستنر أن كريستين انتهكت اتفاقهما – قائلاً إنه يرغب الآن في العودة إلى المنزل الضخم الذي تقاسموه، حيث تم رصدها في مكان الإقامة هذا الأسبوع، وقد طالب كلاهما بالحضانة المادية والقانونية المشتركة للأطفال كايدن ، 15 عامًا ، هايز ، 14 عامًا ، وغريس ، 12 عامًا.

قال كوستنر إنه قدم بالفعل لبومغارتنر 1.45 مليون دولار بموجب الشروط ، مما وفر لها أموالاً كافية لشراء مكان جديد للعيش فيه.