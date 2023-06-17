تمكنت السلطات الأمنية في مطار تامبا الدولي في فلوريدا بالولايات المتحدة من إمساك دب أسود، كان يتجول في الموقع.

وقال مسؤولو المطار في بيان صحفي بأن موظفا في إدارة أمن النقل، رصد لأول مرة الدب وهو يسير على طول السياج، وأبلغ هيئة الطيران في مقاطعة هيلزبره عن المشاهدة.

وتم الاتصال بلجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية، حيث قامت بنصب مصيدة في المنطقة، ولم تفلح كل المحاولات التي بذلها خبراء اللجنة في تهدئة الدب الذي كان غاضبا، حسبما نقلت وكالة “يو بي آي” للأنباء.

و تم الإمساك بالدب بعد عدة محاولات ونقله إلى محمية للحياة البرية بولاية فلوريدا