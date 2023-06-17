حرص الفنان أحمد سعد على ارتداء بدلة في حفل مشواري الذي أحياه الفنان محمد منير، في المملكة بعد أزمة ملابسه الأخيرة، معبرًا عن سعادته بوقوفه بجانب منير على المسرح.

وعلق الفنان أحمد سعد على ارتدائه البدلة بطريقة كوميدية قائلًا: «لابس بدلة النهاردة»، وربط الجمهور بين ظهوره في هذا الحفل بالبدلة، وظهوره في حفله السابق بـ«تي شيرت» شفافة.

وظهر الفنان محمد منير، في حفله بالمملكة العربية السعودية، وهو واقفًا، بعدما كان يظهر في الحفلات بالفترة الأخيرة، وهو جالسًا على كرسي، بسبب حالته الصحية التي تأثرت بتقدمه في العمر بالسنوات السابقة، وكان منير يعتزر للجمهور كلما ظهر في حفلًا غنائيًا وهو يجلس على كرسي بدلًا من الوقوف والتفاعل معهم.