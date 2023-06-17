وضع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أعضاء “الزمالك” في موقف محرج أمام زوجاتهم، كاشفا عن وجود زوجة ثانية لكل من أعضاء النادي.

وقال رئيس نادي الزمالك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الخميس، في مقر القلعة البيضاء، “اكتشفت إن للنادي كله زوجة تانية”

وأضاف: “أنا منعت إضافة الزوجة التانية للرجالة في العضوية واكتشفت إن للنادي كله زوجة تانية والغريبة إن الزوجة الأولى هي اللي بتيجي عايزة تضيف الزوجة التانية.. ولما أسال الراجل هما قاعدين في بيت واحد يقولّي لا ببعد عن الخناقات يعني تبعدهم عن الخناقات في البيت وتجمعهم فى النادي”