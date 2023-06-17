حذّر الخبراء من مغبة التعرض المباشر لأشعة الشمس لما لها من آثار صحية خطيرة على الجلد والبشرة.

وأكد الخبراء أنه كلما ازداد التعرض لأشعة الشمس تزداد احتمالية الإصابة بسرطان الجلد، الذي قد تشير إليه الكثير من العلامات التي تظهر على البشرة المعرضة للشمس بشكل دائم.

وتعد القدمين مكانا يجب الانتباه له جيدًا وذلك بسبب ظهور الأعراض المبكرة عليها، والتي يمكن أن يساهم اكتشافها بالعلاج بشكل أفضل.

ومن أهم وأخطر العلامات التي يجب الانتباه إليها على القدمين التقرحات المفتوحة أو الجروح التي تظهر وتختفي بشكل سريع، لذلك إليك أكثر العلامات شيوعًا :

– الشامة متعددة الألوان.

– الشامة كبيرة الحجم.

– الشامة التي يتغير شكلها بمرور الوقت.

– الشامة المتورمة.

– نزيف أو حكة.