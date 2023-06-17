قامت فايزة العماري والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بالرد على مشجع طلب رؤيته في ريال مدريد.

وتفصيلاً، اقترب مشجعًا من العماري وأخبرها أنه يريد رؤية مبابي في ريال مدريد، لترد والدة اللاعب بابتسامة “باريس، باريس، باريس”.

وجاء ذلك خلال حضور والدة مبابي مباراة فرنسا وجبل طارق في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 حيث فاز منتخب الديوك 3/0 سجل منها مبابي هدفًا.

ويُذكر أنه قبل أيام قام مبابي بإبلاغ باريس سان جيرمان أنه لن يفعّل بند تجديد العقد بين الطرفين حتى يونيو 2025، الأمر الذي يعني أن العقد الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل في يونيو 2024.

وكان مبابي قريبا من ريال مدريد صيف 2022 في صفقة انتقال حر، حيث كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، لكن الإدارة تمكنت من تجديد عقده حتى يونيو 2024 مع بند يتيح للاعب التجديد حتى 2025.