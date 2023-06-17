أهدى رجل أردني باقة زهور لزوجته في عيدها الـ44، تبلغ قيمتها 12 ألف دولار أمريكي.

وقال الزوج المغترب في قطر، أنه لم يتمكن من اللحاق بزوجته “منار” وأولاده الذين وصلوا إلى الأردن بعد رحلة امتدت ليوم ونصف من الدوحة إلى عمان عبر الطريق البري، بسبب ظروف عمله، لحضور عيد ميلادها.

و قرر الاحتفال بطريقة مميزة بعيد ميلاد زوجته فأرسل لها باقة ضخمة من الزهور عبر ناقلة سيارات (ونش)، تحمل مئات الورود وأقفاص الطيور، وقد استغرق العمل بها 12 يوما متواصلا، وبلغت كلفتها 12 ألف دولار أمريكي.

وقال خالد، في تصريحات لوسائل إعلام أردنية إن ما قدمه لزوجته قليل بحقها لما لها من مواقف بطولية طيلة فترة زواجهما الذي مر عليه 23 عاما، معبرا عن اعتقاده أن التعبير عن الحب بطرق ابتكارية وحفظ الجميل بين الأزواج من أسمى الأخلاق النبيلة.