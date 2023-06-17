في صورة بهية مُهيبة، أقام المعتمرون صلاة الفجر اليوم السبت، في جو مليء بالسكينة والروحانيات الجميلة التي تملأ أرجاء بيت الله الطاهر .
وظهر المعتمرون وهم في خشوع تام يستمعون إلى تلاوة خاشعة هادئة تُسكِّن قلوبهم بصوت الشيخ صالح بن حميد .
وكشف مقطع فيديو حشود المصلين وهم خاشعين لله عز وچل وطالبين المثوبة والمغفرة، في جو يسوده الاطمئنان والراحة تحت سماء الخير ويرسمون هندسة إلهية حول الكعبة .
فيديو | "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها"..
تلاوة فجرية هادئة من سورة النحل خلال أداء صلاة الفجر في الحرم المكي بصوت صالح بن حميد#الإخبارية pic.twitter.com/nI6x4xmEJW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2023
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