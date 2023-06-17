في صورة بهية مُهيبة، أقام المعتمرون صلاة الفجر اليوم السبت، في جو مليء بالسكينة والروحانيات الجميلة التي تملأ أرجاء بيت الله الطاهر .

وظهر المعتمرون وهم في خشوع تام يستمعون إلى تلاوة خاشعة هادئة تُسكِّن قلوبهم بصوت الشيخ صالح بن حميد .

وكشف مقطع فيديو حشود المصلين وهم خاشعين لله عز وچل وطالبين المثوبة والمغفرة، في جو يسوده الاطمئنان والراحة تحت سماء الخير ويرسمون هندسة إلهية حول الكعبة .