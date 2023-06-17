أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف بمسمى مراسل لحملة الثانوية العامة للعمل في الرياض وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت أن المهام الوظيفية:

1- توصيل الطرود والمستندات والرسائل وغيرها.

2- التنقل بين الأقسام والمكاتب.

3- فرز الطرود والبريد وغيرها من الأغراض المجمعة للتسليم وتجهيزها للتوزيع.

4- فرز وتوزيع البريد إلى الجهات الحكومية.

5- القيام بمهام أخرى ذات صلة بالوظيفة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا