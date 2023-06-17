أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر وظائف بمسمى مراسل لحملة الثانوية العامة للعمل في الرياض وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.
وأوضحت أن المهام الوظيفية:
1- توصيل الطرود والمستندات والرسائل وغيرها.
2- التنقل بين الأقسام والمكاتب.
3- فرز الطرود والبريد وغيرها من الأغراض المجمعة للتسليم وتجهيزها للتوزيع.
4- فرز وتوزيع البريد إلى الجهات الحكومية.
5- القيام بمهام أخرى ذات صلة بالوظيفة.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا
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