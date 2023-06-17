أعربت سائحة أمريكية وزوجها عن سعادتهما بزيارة المملكة وعن حضورهما فعاليات الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية ⁧‫بنان‬⁩ بـ ⁧‫الرياض‬⁩

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وقالت السائحة خلال حديثها على العربية:” وصلنا إلى المملكة الأسبوع الماضي لزيارة بعض الأصدقاء، وسمعنا عن المعرض الدولي للحرف اليدوية من أصدقاء سعوديين وأمريكيين .”

وعبّرت السائحة عن إعجابها بالرداء السعودي، واهتمام الكثير بها، لافتة أنها صنعت الكثير من الصداقات بفضل هذا الرداء .

وأشارت إلى أن المعرض عظيم جدًا ومكان مبهر لرؤية الثقافات السعودية، كما أن المملكة مكان مميز وعظيم ويستحق الزيارة .

وأضافت: “ لقد أحببنا الناس وقضاء وقتنا هنا”، ولفت زوجها إلى أنهم سيحضروا معرض “ ذا لاين” لأنه يحمل رؤية عظيمة للمستقبل .

وفاجأ الزوجين الجميع بالتحدث باللغة العربية لبعض الكلمات العربية، ويبدو أنهم تعلموها من أصدقائهم الجدد.