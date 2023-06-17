أكدت كوركوران رائدة الأعمال العقاري ونجم برنامج Shark Tank لـ CNBC أن الادخار ليس هو الطريق نحو الثراء قائلة “أنا لست مؤمنة بادخار المال، لم أدخر سنتًا واحدًا طوال حياتي”.

ويوافقها كاردون الرئيس التنفيذي لشركة Cardone Capital ومؤلف كتاب The 10X Rule، حيث قال في تغريدة حديثة: “الادخار لن يجلب لك الثروة”.

قال كاردون أن الثروة الحقيقية تأتي من خلال الاستثمار. استثمر في الأشياء التي تخلق التدفق النقدي مشيراً إلى أن الاستثمار في نفسك أو في عملك لتنمية دخلك هي طرق رائعة للبدء، كما يوصي بالاستثمار في الأصول مثل العقارات التي تنتج تدفقات نقدية.

وبالمثل، تقول كوركوران إن إنفاق أموالها على الأشياء الصحيحة – مثل الاستثمارات في الشركات الناشئة وشركتها العقارية – جعلها أكثر ثراءً وسعادة.

وأوضحت كوركوران: “المال يجني المال، إذا كنت على استعداد لمشاركته وإنفاقه، فهذا مفيد حقًا أو على الأقل نجح معي بالتأكيد”. “أعتقد حقًا أنك إذا أنفقت المال فسوف يعود إليك”.

إحدى الطرق الذكية والشائعة للبدء هي الاستثمار في صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة. تتبع أدوات الاستثمار هذه مؤشرًا معياريًا مثل S&P 500 أو Vanguard 500، إنها طريقة رخيصة وفعالة للحصول على محفظة متنوعة دون مخاطرة مثل انتقاء الأسهم الفردية.