أدلت السيدة قاتلة طفلها ذي الخمس سنوات داخل منزلها بمركز فاقوس في محافظة الشرقية بمصر باعترافات جديدة صادمة أمام محكمة جنايات الزقازيق، التي تنظر حاليًا أولى جلسات محاكمة المتهمة.

وقالت سيدة فاقوس المتهمة، إنها قد تعرضت لـ سحر تسبب في ارتكابها جريمتها وإقدامها عليها على حد وصفها: شيخ قال لي معمول لك عمل، وأنا عملت كده علشان أفك العمل.

وأردفت المتهمة ، صاحبة السابعة وثلاثين عاماً، أمام هيئة محكمة جنايات الزقازيق: قتلت ابني وطبخته ودا مش باختياري.. الشيخ اللي قال لي معمول لك عمل وبعد ما قتلت ابني طبخته علشان أفك العمل.