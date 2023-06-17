أكدت وزارة الصحة أنه لا يتم تحصيل رسوم في عيادات تطعيم الأطفال، سواء للمواطن أو الزائر أو المقيم.

وأفاد حساب «الصحة 937» التابع للوزارة عبر تويتر ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا يتم تحصيل رسوم في عيادة التطعيمات والطفل السليم، للمواطن أو المقيم أو الزائر، و من المعلومات يمكن التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة على مدار الساعة».

وقال المواطن في استفساره: هل توجد رسوم لتطعيم الأطفال في المراكز الصحية؟

و خصصت وزارة الصحة الرقم (937) لتلقي كافة الملاحظات والشكاوى على المنشآت الصحية والأنظمة الالكترونية التابعة لها.