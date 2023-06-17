أكد استشاري الطب الباطني والغدد الصماء في مستشفى الدكتور سليمان فقيه، الدكتور عبد الرحمن الشيخ أن القسط الهندي لا يحتوي على أدوية الغدة.

وظهر عبدالرحمن في مقطع فيديو قائلاً:” أن القسط الهندي صحيح ذُكر كعلاج في الطب النبوي، لكن الآن ما في نقص يود “، لافتًا أن علاج الغدة الآن بالثيروكسين .

وأضاف:” والله لو كان فيه نقص يود في أحد البلدان وبيتعالج بالقسط الهندي ويفيدهم فهذا شيء ثاني” .

وتابع:” الآن شاهدت إنه في أشخاص يوقفون العلاج ويجون بعد أشهر كثيرة، عندهم كسر شديد في الغدة .”

ولفت إلى أن هناك الآن كبسولات يتسوقها المرضى عبر الأون لاين، مؤكدًا أنه لا ينصح بها.