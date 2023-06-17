أفاد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، بأن شهر ذي القعدة هذا العام سيكون 29 يومًا فلكيًا.

وأوضح أن الهلال سيمكث غدًا الأحد في الأفق ٢٩ دقيقة بعد غروب الشمس، مما يعني دخول شهر ذي الحجة، بحيث يكون الإثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وتكون الوقفة بعرفة الثلاثاء بعد القادم، على أن يكون عيد الأضحى يوم الأربعاء.

وقال عضو هيئة كبار العلماء: “بدأ شهر شوال يوم الجمعة الموافق ٢١ / ٤ / ٢٠٢٣م، وانتهى بيوم السبت الموافق ٢٠/ ٥ / ٢٠٢٣م”، لافتًا أن عدد أيامه ثلاثون يوماً.

وأضاف:”أن شهر ذي القعدة بدأ بيوم الأحد الموافق ٢١/ ٥ / ٢٠٢٣م، وينتهى بيوم الأحد الموافق ١٨/ ٦ / ٢٠٢٣م، وعدد أيامه ٢٩ يوماً”.

وأوضح المنيع أن بيان وجه ذلك هو أن هلال شهر ذي الحجة وُلد الساعة ٧:٣٧ دقيقة صباح يوم الأحد الموافق ١٨/ ٦ / ٢٠٢٣ م، وتغرب الشمس في هذا اليوم الأحد الساعة ٧:٠٧ ويغرب القمر بعدها في الساعة ٧:٣٤،.

وأشار إلى أن الفرق الزمني بين غروب الشمس قبل الهلال، وغروب الهلال بعد الشمس ٢٩ دقيقة، وذلك بإحداثية مكة المكرّمة وتوقيتها”.

واختتم : “بهذا يبدأ شهر ذي الحجة يوم الإثنين الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠٢٣ م، ويكون يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٣م، هو يوم عرفة، بينما يوم الأربعاء الموافق ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٣م هو يوم عيد الأضحى”.