كشفت المغنية الكولومبية شاكيرا عن معاناة زوجها السابق جيرارد بيكيه من علاقة متوترة مع مدربه السابق في نادي برشلونة بيب غوارديولا.

و ألقت شاكيرا الضوء على علاقة زوجها السابق مع غوارديولا خلال حضورها جلسات استماع لمحاكمتها في برشلونة حول اتهامها بالتهرب الضريبي لمبالغ تصل إلى 14.5 مليون يورو.

وقالت شاكيرا : كان لجيرارد علاقة معقدة مع برشلونة، وعلاقة متوترة جدا مع غوارديولا من النوع الذي ينتهي برحيل أحدهما عن النادي. كان يعاني كثيرا بسبب ذلك الوضع.

وأضافت شاكيرا أن علاقتها ببيكيه في البداية لم تكن سلسة: في البداية كانت علاقتنا مضطربة بسبب اختلاف مسيرتينا المهنية إذ أنا أجول حول العالم بينما هو يتبع جدولا مع النادي، كانت مثل محاولة خلط الماء بالزيت.