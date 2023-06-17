كشف مواطن مسن عن راتبه أثناء عمله بشركة أرامكو السعودية قبل 92 عامًا.

وقال المواطن في مقطع فيديو عندما سأله شاب عن راتبه الذي كان يتقاضاه بالشركة:” أنه كان لا يتخطى 25 ريال في الشهر.”

وأثار رد المواطن المسن اندهاش واستغراب الشاب، وانتشر المقطع بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونال إعجاب المغردين.

وتتراوح متوسط رواتب الموظفين اليوم في “أرامكو” ما بين 15 ألف إلى 20 الف ريال في الشهر، وذلك على حسب المؤهل والتخصص والخبرات السابقة.

وكانت أرامكو قد أعلنت عن تحقيقها أرقامًا تعدُّ الأولى في تاريخها، وذلك خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2018، حيث بلغ صافي الدخل 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار، في حين بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار، مقابل 101.3 مليار دولار، و38 مليار دولار للتدفقات النقدية مقارنةً بـ35.6 مليار دولار.