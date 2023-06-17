تتواجد سيارة لكزس بقوة في أسواق الخليج والسعودية، وهناك الكثير من الأسباب التي تبرر هذا الانتشار الواسع.

وفقا لتقارير الاعتمادية العالية من J.D Power في السنوات الأخيرة فإن لكزس تتمتع بجودة أولية واعتمادية عالية أكثر من غيرها من علامات السيارات الفاخرة، وهذا ليس غريب من علامة تابعة لمجموعة تويوتا.

وكانت لكزس سباقة بكثير من التكنولوجيا خلال العقدين الأخيرين، مثل المصابيح الرئيسية من نوع LED ونظام الإضاءة العالية المتكيفة وأول اس يو في فاخر بمحرك هايبرد RX 400h ونظام كونسيرج لكزس للمناخ للتحكم في المكيف متعدد المناطق مع ضبط مناخ المقاعد وتدفئة عجلة القيادة لضمان الراحة الحرارية المثلى لكل راكب في جميع الأوقات.

سيارات لكزس في المملكة تتوفر بمجموعة متنوعة من المحركات، وتأتي بتكنولوجيا ومميزات راحة راقية في الفئة الأساسية، وترتقي في مستويات الفخامة أو الرياضية بالفئات العليا، وبسبب التنوع الكبير تلائم سيارات لكزس شريحة واسعة من المشترين.