أعلن وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة، محمد البيجاوي، عن وصول أكثر من مليون حاج من الخارج حتى الآن لأداء مناسك الحج.

وأوضح البيجاوي، خلال حديثه على برنامج 120 المُذاع على قناة الإخبارية، أن المملكة فتحت جميع منافذها تسهيلاً لقدوم الحجاج، ودخل 25 ألف حاج حتى الآن عبر المنافذ، والقدوم البري عادة ما يتأخر، وكان منفذ عرعر أول منفذ لدخول الحجاج من العراق، وكذلك منفذ حالة عمار والحديثة ومنفذ الوديعة والمنافذ الشرقية في البطحاء وجسر الملك فهد، وجميع المنافذ جاهزة ومهيأة وسيستمر القدوم.

وأضاف:” أن مطار الملك محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة أحدث نقلة نوعية في خدمة ضيوف الرحمن”، مُؤكدًا أنه الأعلى قدومًا حتى الآن للحجاج حيث أنه استقبل أكثر من 600 ألف حاج حتى الآن .

وأكد البيجاوي، أن وزراه الحج والعمرة سخرت التقنية في خدماتها المقدمة، مشيرًا إلى أن جميع أعمال الوزارة التي تتم اليوم تشهد تطويرًا مستمرًا أبرزها إطلاق منصة “نسك”، التي أصبحت جميع الأعمال تتم من خلالها لحجاج الداخل وحجاج الخارج وأيضا هناك تطوير من خلال التطبيقات التقنية المرتبطة بالمنصة التي تتابع الخدمات وتقيم الأثر، كما أن هناك نموذجا للرقابة الإلكترونية الميدانية لرصد المخالفات للعمل على التصحيح الفوري بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للحجاج.

وكان وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة قد أكد في وقتٍ سابق أن موسم الحج خلال العام الحالي; يشهد العودة لما كان عليه قبل جائحة كورونا، موضحا أن الوزراة استعدت منذ وقت مبكر بالالتقاء بوفود الدول وبحث ترتيبات شؤون الحجاج معهم والاتفاق على المتطلبات اللازمة لإقامة حج ميسر وآمن للحجاج.