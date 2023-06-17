وصل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة الإيرانية طهران لأول مرة منذ عودة العلاقات.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، أمس الجمعة، أن الأمير فيصل سيزور إيران، وسيتخذ إجراءات لإعادة فتح سفارة بلاده بطهران.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.