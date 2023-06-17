علق نجم مانشستر سيتي، الجزائري الدولي رياض محرز على أنباء انتقاله للنادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى رياض محرز صاحب الـ32 عامًا، عرضًا ضخمًا للانتقال إلى الأهلي بداية من الموسم الرياضي الجديد، وسط أنباء عن صعوبة الصفقة.

وقال رياض محرز بشأن أنباء انتقاله إلى الأهلي خلال الفترة الحالية، : “متبقي عامين في عقدي مع مانشستر سيتي، بالإضافة إلى مباراتين مع منتخب الجزائر، قبل الذهاب إلى الإجازة الصيفية”.

وفتحت تصريحات محرز، الباب أمام جميع الاحتمالات بشأن مستقبله في الموسم الرياضي الجديد، حيث إنه لم ينفي إمكانية انتقاله إلى صفوف الأهلي.