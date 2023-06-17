أكد النائب الرئيس الأول للاستراتيجية في “أرامكو” ياسر المفتي، إن “نظرة أرامكو لعملية تحول الطاقة تتمحور حول عملية تحول نحو انبعاثات أقل وليس بالضرورة تحولا بعيدا عن النفط والغاز

وقال المفتي خلال جلسة بعنوان (الطاقة النظيفة والمتجددة – الانبعاثات والمسارات المتبعة للحد منها) في الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، أن المملكة اليوم توفر برميلا واحدا من كل 8 براميل من النفط الخام حول العالم

وأضاف “نحن نقوم بتوفير تلك الإمدادات بأصغر بصمة كربونية ممكنة من خلال أقل مستويات ممكنة لانبعاثات النطاقين الأول والثاني المرتبطة بتلك البراميل”.

وتابع “منطقنا يخلص إلى ضرورة استدامة هذا الأمر بل أن نتحدى أنفسنا لخفض أكبر في انبعاثتنا من الكربون حتى يستطيع العالم أن يكون واثقا ومعتمدا على إمداداتنا من النفط الخام منخفض الكربون. وعندما وسعنا نطاق هذا المنطق ليشمل كل نواحي أعمالنا وقمنا بتبني تعهد صافي صفر بحلول 2050”.