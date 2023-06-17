‬وافق لويز فيليبي سكولاري، المدرب الفائز بكأس العالم لكرة القدم على مهمة تدريبية جديدة بعد عودته من الاعتزال يوم الجمعة من أجل قيادة أتلتيكو مينيرو البرازيلي حتى ديسمبر 2024.

وترك المدرب البالغ من العمر 74 عاما منصبه كمدير فني لأتلتيكو بارانينسي للتعاقد مع النادي الذي يتخذ من بيلو هوريزونتي مقرا له، حيث سيخلف المدرب الأرجنتيني إدواردو كوديت.

وقاد سكولاري أتلتيكو إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس العام الماضي خلال فترته مع الفريق التي استمرت ستة شهور وأعلن اعتزاله في نوفمبر واستمر في النادي كمدير فني.

وخلال مسيرته المتنوعة والتي امتدت لأكثر من 40 عاما، تمتع سكولاري بالنجاح على صعيد الأندية والمنتخبات لكن سيبقى في الأذهان كثيرا بسبب النجاحات والإخفاقات مع منتخب بلاده البرازيل.