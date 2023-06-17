أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مكة المكرمة سجلت اليوم السبت، أعلى درجة حرارة في المملكة بـ45 درجة، يليها مشعر عرفات بـ44 درجة.

وأكد المركز أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في كل من الدمام والخرج، والأحساء، وشرورة، ووادي الدواسر إلى 43 درجة، ثم مشعري منى ومزدلفة، والمدينة المنورة إلى 42 درجة.

فيما ستكون أدنى درجة حرارة متوقعة في أبها بـ19 درجة، تليها الباحة وعرعر وطريف والقريات بـ20 درجة، تليها الطائف وسكاكا وحائل بـ22 درجة.

والجدير بالذكر أن المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.