بدأت جلسة المباحثات الثنائية بين وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان. في طهران.
وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى طهران في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني.
يذكر أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، أعلن أن الأمير فيصل سيزور إيران، وسيتخذ إجراءات لإعادة فتح سفارة بلاده بطهران.
فيديو | بدء جلسة المباحثات الثنائية بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني في طهران #الإخبارية pic.twitter.com/zAatGnaKlZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2023
فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يلتقي نظيره الإيراني في طهران #الإخبارية pic.twitter.com/fpZGwplUPw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2023
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