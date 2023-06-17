بدأت جلسة المباحثات الثنائية بين وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان. في طهران.

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى ⁧طهران⁩ في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني.

يذكر أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، أعلن أن الأمير فيصل سيزور إيران، وسيتخذ إجراءات لإعادة فتح سفارة بلاده بطهران.

فيديو | بدء جلسة المباحثات الثنائية بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني في طهران ⁧ #الإخبارية pic.twitter.com/zAatGnaKlZ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2023