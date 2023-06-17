أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عن توفر 1396 وظيفة إدارية و طبية وصحية شاغرة لكلا الجنسين في عدة مناطق بالمملكة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
– أخصائي موارد بشرية.
– مساعد إداري.
– فني تبريد وتكييف صيانة عربات.
– مدير جودة.
– مبرمج حاسب آلي.
– أخصائي جودة.
– مبرمج نظم معلومات المختبر.
– أخصائي أمن معلومات.
– مهندس شبكات.
– قابلة (وظيفتان).
– أخصائي تمريض – عناية مركزة أطفال حديثي الولادة (وظيفتان).
– أخصائي تمريض – صحة عامة.
– أخصائي تمريض – العناية المركزة (وظيفتان).
– أخصائي تمريض – العمليات.
– أخصائي تمريض – الطوارئ (وظيفتان).
– أخصائي تمريض – الجراحة (10 وظائف).
– صيدلي.
– فني مختبرات طبية (7 وظائف).
– وظائف تمريض أخرى (789 وظيفة).
– أخصائي طب باطنة عام.
وأخرى.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع هنا
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