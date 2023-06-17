أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عن توفر 1396 وظيفة إدارية و طبية وصحية شاغرة لكلا الجنسين في عدة مناطق بالمملكة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

– أخصائي موارد بشرية.

– مساعد إداري.

– فني تبريد وتكييف صيانة عربات.

– مدير جودة.

– مبرمج حاسب آلي.

– أخصائي جودة.

– مبرمج نظم معلومات المختبر.

– أخصائي أمن معلومات.

– مهندس شبكات.

– قابلة (وظيفتان).

– أخصائي تمريض – عناية مركزة أطفال حديثي الولادة (وظيفتان).

– أخصائي تمريض – صحة عامة.

– أخصائي تمريض – العناية المركزة (وظيفتان).

– أخصائي تمريض – العمليات.

– أخصائي تمريض – الطوارئ (وظيفتان).

– أخصائي تمريض – الجراحة (10 وظائف).

– صيدلي.

– فني مختبرات طبية (7 وظائف).

– وظائف تمريض أخرى (789 وظيفة).

– أخصائي طب باطنة عام.

وأخرى.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع هنا