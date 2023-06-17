كشف الأخصائي النفسي الدكتور عبدالعزيز الدواس عن أسباب لجوء الأبناء لإدمان المخدرات.

وقال الدواس لقناة إم بي سي أن عدم احتواء الآباء لأبنائهم يدفع الأبناء للجوء للمخدرات ومرافقة أصحاب السوء.

وتابع أن من بين الأسباب الخلاف الدائم بين الزوجين وعدم التفرغ لأبنائهم الذين ينشغلون في الأجهزة اللوحية مؤكدا أن بعض الصغار تعلموا الإدمان من وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الدواس على ضرورة متابعة الأبناء باستمرار وزيارة مدارسهم ومعرفة البيئة الخارجية التي يتواجد فيها أبنائهم والإنصات لهم والتواصل معهم بالعين وإعطائهم الاهتمام.