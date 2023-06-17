أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، على أهمية التعاون الأمني مع إيران لضمان خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

وقال سموه خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان:”نؤكد على خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل”.

وأضاف: “سعدت اليوم بتواجدي في طهران واتسمت محادثاتنا بالشفافية والوضوح”، مضيفا: “العلاقات الطبيعية بين المملكة وإيران هي الأصل وهما بلدان مهمان في المنطقة تجمعهما أواصر الإخوة الإسلامية وحسن الجوار”.

وتابع: “ناقشنا مع الجانب الإيراني استكمال فتح السفارات في البلدين”، بالإضافة إلى “قضايا إقليمية ودولية”.

يذكر أن هذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية لإيران منذ عدة أعوام.

فيديو | وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان: سعدت اليوم بتواجدي في طهران واتسمت محادثاتنا بالشفافية والوضوح #الإخبارية pic.twitter.com/xTpelz0TFP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2023

وزير الخارجية السعودي: نؤكد على خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل#العربية pic.twitter.com/CZkClMfLeL — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 17, 2023