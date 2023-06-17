أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، على أهمية التعاون الأمني مع إيران لضمان خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

وقال سموه خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان:”نؤكد على خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل”.

وأضاف: “سعدت اليوم بتواجدي في طهران واتسمت محادثاتنا بالشفافية والوضوح”، مضيفا: “العلاقات الطبيعية بين المملكة وإيران هي الأصل وهما بلدان مهمان في المنطقة تجمعهما أواصر الإخوة الإسلامية وحسن الجوار”.

وتابع: “ناقشنا مع الجانب الإيراني استكمال فتح السفارات في البلدين”، بالإضافة إلى “قضايا إقليمية ودولية”.

يذكر أن هذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية لإيران منذ عدة أعوام.