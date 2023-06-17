كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القطاعات الأكثر استفادة من عقود العمل المرنة الموثقة في المملكة.

وأشارت وزارة الموارد البشرية: أكثر المهن التي تم التوظيف عليها تتضمن بائع عام، وبائع مواد تموينية، ومستشار خدمات فنية، ومشرف خدمات طعام، ومساعد إداري، فيما كانت أعلى الأنشطة التي استفادت من نظام العمل المرن الإنشاءات العامة للمباني، والخدمات اللوجستية، وأنشطة الاستشارات الهندسية، والبيع بالتجزئة والجملة، وخدمات صيانة المباني، وتشغيل المقاصف والكافتيريات، ومراكز الصيرفة، والتصميم والبرمجة.

وتابعت أن قطاعات التجارة والبيع بالتجزئة والضيافة والمطاعم والمقاهي تعد أعلى الأنشطة استفادة.