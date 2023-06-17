وجه أستاذ علم العقاقير جابر القحطاني، عدة نصائح للطلاب والطالبات بالتزامن مع الاختبارات.

وقال القحطاني: “أنصح ابناءنا الطلبة ومع بداية الاختبارات الحرص على التغذية الجيدة، الصحية وتجنب السهر”.

وأضاف: “مما يساعد تناول الزبيب الأسود حيث أنه يفيد ويساعد على تقوية الذاكرة يؤكل أو يعمل منه عصير، كذلك استعمال أوراق إكليل الجبل بمقدار ملعقة صغيرة على كوب ماء مغلي ويشرب وأيضًا تناول الجوز البرازيلي.”.

وتابع: “ختاما اسأل الله العلي القدير لكافة ابناءنا النجاح والتوفيق وأحثهم على الحرص والمثابرة، حيث أن غرسكم اليوم هو ماسيكون عليه حصادكم غدا.”