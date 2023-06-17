انتقدت زهرة المعبي المستشارة الأسرية النفسية، الإفراط من قبل العروس في وضع مستحضرات التجميل يوم زفافها.

وقالت المعبي: “بعض الأفراح تبدو كأنها حفلة تنكرية والعروس تظهر بشكل مبالغ فيه، لكن الزواج الملكي الأردني ببساطته غير كل المفاهيم”.

وأضافت :”الابتذال في المكياج والملابس للفتيات في الأفراح ليس مطلوب بل يجلب الانتقادات”.

يذكر أن إطلالة رجوة آل سيف في زفافها على ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني خطفت الأنظار ببساطتها.

د. زهرة المعبي – مستشار أسري نفسي: بعض الأفراح تبدو كأنها حفلة تنكرية والعروس تظهر بشكل مبالغ فيه، لكن الزواج الملكي الأردني ببساطته غير كل المفاهيم @dr_zsm#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/KJAiXN4As2 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 17, 2023