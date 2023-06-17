لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بلاده ستستخدم السلاح النووي.

وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج: “سنستخدم السلاح النووي في حالة وجود تهديد وجودي للدولة الروسية”.

وأوضح أنه نقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا، كما تفاخر بوتين تفاخر أيضًا بامتلاك روسيا أسلحة أكثر مما لدى حلف شمال الأطلسي، وأن بلاده قادرة على تدمير أجزاء من كييف، ردًا على الاستفزازات الأوكرانية.

يذكر أن بوتين قد أعلن في وقت سابق أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، ليزيد من مخاوف تصعيد النزاع في أوكرانيا.