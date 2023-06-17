وقع مواطنون ضحايا إعلانات وهمية لبرامج تدريبية على مواقع التواصل شغفهم التدريب والتطوير الذي تحول لصدمة بعد الاحتيال عليهم وسرقة أموالهم، وذلك مستغلين حاجتهم للتوظيف والتطوير المهني.
وقال مواطن: وجدت في إحدى الإعلانات دورة تدريبية تناسب اهتمامي عن بعد فتقدمت لها للحصول عليها وكانت تقام خارج المملكة.
وأشار: بعد الحصول على الدورة تقدمت بها إلى جهة عملي ولكن للأسف كانت الدورة غير معتمدة وغير مقبولة.
وتابع: قمت بإتلاف الشهادة وبحثت عن الشهادات المعتمدة داخل المملكة.
#نشرة_الرابعة | مستغلين حاجتهم للتوظيف والتطوير المهني.. ضحايا دورات وهمية يروون تفاصيل الاحتيال عليهم عبر منصات التواصل الاجتماعي@alabdaliam pic.twitter.com/NOYqcY9VZz
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 17, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً