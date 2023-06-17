وقع مواطنون ضحايا إعلانات وهمية لبرامج تدريبية على مواقع التواصل شغفهم التدريب والتطوير الذي تحول لصدمة بعد الاحتيال عليهم وسرقة أموالهم، وذلك مستغلين حاجتهم للتوظيف والتطوير المهني.

وقال مواطن: وجدت في إحدى الإعلانات دورة تدريبية تناسب اهتمامي عن بعد فتقدمت لها للحصول عليها وكانت تقام خارج المملكة.

وأشار: بعد الحصول على الدورة تقدمت بها إلى جهة عملي ولكن للأسف كانت الدورة غير معتمدة وغير مقبولة.

وتابع: قمت بإتلاف الشهادة وبحثت عن الشهادات المعتمدة داخل المملكة.