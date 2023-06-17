أكدت مصادر هلالية، أن فهد المفرج هو الأقرب لتولي منصب الرئيس التنفيذي في النادي وسيكون مرشحا من مؤسسة الهلال الربحية للصندوق الاستثمارات العامة في حال إعلان فوز قائمة فهد بن نافل رسميًا.

وكان فهد المفرج لاعبًا سابق في نادي الهلال، ثم مديرًا للكرة، كما تولى مهمة الإشراف العام على الفريق الأول بالنادي قبل أن يتولى في فترة رئاسة فهد بن نافل مهام المدير التفيذي في فترة حصد فيها الفريق 8 بطولات ما بين قارية ومحلية وتحقيق منجز بالحصول على وصافة العالم.

ويحظى المفرج بترحيب كبير لدى رجالات الهلال لا سيما بعد ظهور المفرج في مقطع متداول في نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين أمام الوحدة، يقول للاعبين في غرفة تبديل الملابس بين الشوطين: “إلعب بعقلك إلعب لناديك إلعب لعائلتك… 45 دقيقة فرص ما تتعوض… ما تتعوض في الحياة… ما تتكرر”، بالإضافة للحظة مخاطبة البليهي بقوله: “إرفع راسك وأنا أكلمك” ليسجل الأخير هدفا كان نقطه تحول انتزع به الهلال أغلى الكؤوس.