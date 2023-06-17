حذر طبيب الأسنان صالح الكريديس، من العدسات البيضاء المبالغ فيها، مؤكدا أن صاحبها سيعاني على المدى البعيد.

وقال الكريديس خلال برنامج “سيدتي” : “اتحدى مراجع سوى عدسات ويفكها يصير طبيعي، طوال العمر سيعاني”.

وأوضح أن حل مشكلة العدسات البيضاء المبالغ فيها يكون حسب ما تم فيها من الطبيب السابق، مؤكدا أن العلاج ليس سهلا.

وأضاف: “مصداقية الطبيب مطلوبة مع المراجعين ، ودوره الحفاظ على الأسنان الطبيعية”.

وتابع: “على الطبيب التوافق مع المريض وفق الاحتياج وليس الطلب ، والفن هنا في الإقناع”.