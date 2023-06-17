حذر طبيب الأسنان صالح الكريديس، من العدسات البيضاء المبالغ فيها، مؤكدا أن صاحبها سيعاني على المدى البعيد.

وقال الكريديس خلال برنامج “سيدتي” : “اتحدى مراجع سوى عدسات ويفكها يصير طبيعي، طوال العمر سيعاني”.

وأوضح أن حل مشكلة العدسات البيضاء المبالغ فيها يكون حسب ما تم فيها من الطبيب السابق، مؤكدا أن العلاج ليس سهلا.

وأضاف: “مصداقية الطبيب مطلوبة مع المراجعين ، ودوره الحفاظ على الأسنان الطبيعية”.

وتابع: “على الطبيب التوافق مع المريض وفق الاحتياج وليس الطلب ، والفن هنا في الإقناع”.

مو بورق جدران .. اتحدى مراجع سوى عدسات ويفكها يصير طبيعي .. طوال العمر سيعاني.. د. صالح الكريديس – طبيب أسنان: حل مشكلة العدسات البيضاء المبالغ فيها يكون حسب ما تم فيها من الطبيب السابق، والعلاج ليس سهلا #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/kPoDQIgsEY — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 17, 2023

د. صالح الكريديس – طبيب أسنان: مصداقية الطبيب مطلوبة مع المراجعين ، ودوره الحفاظ على الأسنان الطبيعية #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/P1J7fstJQX — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 17, 2023