سلطت ‏صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على سيطرة المملكة على رياضة الجولف التي كانت مفاجأة قوية للجميع.

وأفادت الصحيفة: إذا كانت سيطرة ⁧‫المملكة على رياضة ⁧‫القولف‬⁩ قد كانت مفاجأة قوية لك، فهناك العديد من المشاريع المماثلة في المرحلة القادمة.

وتابعت أن صعود دول الخليج العربي والمملكة تحديداً، يعيد تشكيل الشرق الأوسط فعلياً، وسيكون له أثره عالمياً.

وجاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ورابطة لاعبي الغولف المحترفين “PGA Tour”، وجولة موانئ دبي العالمية “DP World Tour”، عن اتفاقية تاريخية لدمج عملياتهم، لخلق أكبر كيان في لعبة الغولف على مستوى العالم.

وقال صندوق الاستثمارات العامة، إنه سيقوم باستثمار رأسمالي في الكيان الجديد لتسهيل نموه ونجاحه، مشيرا إلى أنه سيقوم الكيان الجديد الذي سيحدد أسمه لاحقا، بتنفيذ خطة لتنمية هذه الأعمال التجارية المشتركة، وتعزيز مشاركة المعجبين باللعبة، وتسريع مبادرات النمو الجارية بالفعل.

وأتفقت رابطة لاعبي الغولف المحترفين “PGA Tour”، و”LIV Golf”، على إنهاء جميع الإجراءات القانونية بينهما، وستعمل الجهات الثلاث بشكل تعاوني وبحسن نية لإنشاء إجراءات عادلة وموضوعية لأي لاعب يرغب في إعادة التقدم بطلب للحصول على العضوية في جولة الرابطة أو جولة موانئ دبي العالمية بعد الانتهاء من موسم 2023.