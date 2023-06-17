سلط موقع “walla” الإسرائيلي، الضوء على سياسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله، مع الدول.

وذكر الموقع إن: “ولي العهد السعودي مذهل في المناورة بين الخصوم، حيث تم الابتعاد عنه من قبل الغرب في بادئ الأمر بمزاعم انتهاك حقوق الإنسان”.

وأضاف:”محمد بن سلمان يلعب كملك على رقع الشطرنج الإقليمية على الرغم من أنه لايزال أميرًا.

وتابع: “وهذا ما أثبته التغير المفاجئ في السياسات الغربية، بسبب سماح ولي العهد السعودي للصين المندفعة نحو الشرق الأوسط بسد الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة”.

وأشار إلى المصالحات التي تمت مع إيران بقيادة سمو ولي العهد.

وكان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية صرح في وقت سابق من اليوم بإن “إيران قدمت تسهيلات لعودة البعثات الدبلوماسية للعم، وأن العلاقات بين الجانبين تقوم على ضرورة الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

واستقبل الرئيس الإيراني، وزير الخارجية الذي سلمه دعوة من الملك سلمان لزيارة المملكة.