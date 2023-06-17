رفض الفريق المرافق لوزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إقامة المؤتمر الصحفي الذي تم اليوم السبت، قبل تغيير القاعة الرئيسية المخصصة للمؤتمرات لحملها صورة قاسم سليماني.

وتسبب ذلك في كسر البروتوكول الإيراني لأول مرة، ما تسبب في ازدحام الصحفيين والمراسلين في القاعة البديلة، مع العلم أن هذا المكان تعقد فيه كل المؤتمرات الصحفية بين وزير الخارجية الإيراني ووزراء خارجية دول العالم ومع ذلك تم تغييره.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أنه تم تغيير مكان المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية الإيراني، والسعودي، بسبب مشكلة فنية.

وأثار بيان وزارة الخارجية الإيرانية الاستنكار من باب المهنية الإعلامية، وإرجاع السبب إلى أنه مجرد مشكلة فنية.