أكدت البروفيسورة غادة سيف استشاري طب الجلد وإضطرابات الشعر، أن فيتامين “د” والحديد أهم عنصرين يحتاجهم الشعر للنمو بشكل طبيعي ومنع التساقط.

وأضافت سيف خلال برنامج “سيدتي”: “الشعر يحتاج بروتينات وفيتامينات ومعادن وأحماض أمينية حتى ينتج شعر طبيعي، ونقص أي عنصر منها يؤثر عليه”، مؤكدة على أهمية زيارة الطبيب.

ولفتت إلى أهمية اتباع أسلوب حياة صحي من حيث الغذاء المتوازن والحفاظ على صحة الجسم.

وأشارت إلى أنه مع اتباع حياة صحية لا نحتاج للمكملات الغذائية لأن تناولها لفترة طويلة قد يكون مضر.

البروفيسورة غادة سيف – استشاري طب الجلد وإضطرابات الشعر: أسلوب الحياة الصحي من حيث الغذاء المتوازن والحفاظ على صحة الجسم مهمين جدا ولا نحتاج معهما للمكملات الغذائية .. لأن تناولها لفترة طويلة قد يكون مضر @drghadabinsaif#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/5MqDah1BZV — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 17, 2023

البروفيسورة غادة سيف – استشاري طب الجلد وإضطرابات الشعر: الشعر يحتاج بروتينات وفيتامينات ومعادن واحماض أمينية حتى ينتج شعر طبيعي، ونقص أي عنصر منها يؤثر عليه، وزيارة الطبيب واجبة@drghadabinsaif#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/2sgulQWzLq — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 17, 2023