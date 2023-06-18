أكدت البروفيسورة غادة سيف استشاري طب الجلد وإضطرابات الشعر، أن فيتامين “د” والحديد أهم عنصرين يحتاجهم الشعر للنمو بشكل طبيعي ومنع التساقط.

وأضافت سيف خلال برنامج “سيدتي”: “الشعر يحتاج بروتينات وفيتامينات ومعادن وأحماض أمينية حتى ينتج شعر طبيعي، ونقص أي عنصر منها يؤثر عليه”، مؤكدة على أهمية زيارة الطبيب.

ولفتت إلى أهمية اتباع أسلوب حياة صحي من حيث الغذاء المتوازن والحفاظ على صحة الجسم.

وأشارت إلى أنه مع اتباع حياة صحية لا نحتاج للمكملات الغذائية لأن تناولها لفترة طويلة قد يكون مضر.