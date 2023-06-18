قال رائد الفضاء علي القرني أن الاستمطار كانت تجربة شائقة تهدف إلى رفع كفاءة المطر وغزارته .
وأوضح القرني أن الاستمطار ستفيد في تحقيق مشروع “الرياض الخضراء” ومكافحة التصحر.
وفي وقت سابق، أعلن رائد الفضاء أنه بدأ تجربة الاستمطار الصناعي في بيئة الجاذبية الصغرى، وضمن التجارب العلمية التي يجريها على متن محطة الفضاء الدولية.
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رائد الفضاء #علي_القرني: الاستمطار كان تجربة شائقة تهدف إلى رفع كفاءة المطر وغزارته وسيفيدنا في تحقيق مشروع "الرياض الخضراء" ومكافحة التصحر.#صدى
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— صحيفة صدى الإلكترونية (@SadaNews_) June 17, 2023
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