قال رائد الفضاء ‎علي القرني أن الاستمطار كانت تجربة شائقة تهدف إلى رفع كفاءة المطر وغزارته .

وأوضح القرني أن الاستمطار ستفيد في تحقيق مشروع “الرياض الخضراء” ومكافحة التصحر.

وفي وقت سابق، أعلن رائد الفضاء أنه بدأ تجربة الاستمطار الصناعي في بيئة الجاذبية الصغرى، وضمن التجارب العلمية التي يجريها على متن محطة الفضاء الدولية.