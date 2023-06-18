دفعت الغيرة ، مضيفة طيران الى تصرف مرعب، حيث هددت

طاقم إحدى الرحلات الدولية بوجود قنابل على رحلة ميامي، وذلك لمنع صديقها من السفر مع صديقته الجديدة

‏كانت الخطوط الجوية الأرجنتينية تلقت تهديد لطاقم إحدى الرحلات الدولية بوضع ثلاث قنابل على رحلة ميامي ، ‏إثر ذلك قامت إدارة المطار بنقل 270 راكبًا إلى جانب الطاقم من طائرة الخطوط الجوية الأرجنتينية قبل دقائق فقط من موعد إقلاع الرحلة من مطار إيزيزا الدولي في بوينس آيرس.

وقامت فرق القنابل وفرق الاستجابة للطوارئ بالبحث عن المتفجرات ما تسبب في خسارة تقدر بمليون دولار لشركة الطيران، ‏لكن سرعان ماكشفت التحقيقات أن رسالة التهديد كانت خدعة قامت بها مضيفة طيران غيورة أرادت منع صديقها السابق من السفر إلى ميامي مع صديقته الجديدة

وتم القبض على دانييلا كاربوني 47 عاما تهمة الإكراه المشدد والترهيب العلني وعرقلة الخدمة العامة

‏وأفادت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية أن كاربوني على علاقة عاطفية ولمدة خمس سنوات مع مضيف آخر وكثيرًا ما عملا معًا على خطوط السفر. ولكن بعدما انفصل الاثنين بدأت المرأة تشعر بغيرة شديدة اتجاه صديقته الجديدة.