كشفت الفنانة المصرية نرمين الفقي عن سر جمالها الدائم، ونصائحها للسيدات للحفاظ على جمالهن.

وقالت نرمين الفقي “أكيد كل بنت أو ست عندها نقطة الأمومة والأنوثة الطبيعية بس فعلا لما يجي ابن الحلال اللي فعلا يقدر يخليها تقدم على الجواز وأنا لا أتفق مع مقولة الرجل يطفي الست”.

وتابعت نرمين الفقي: ” من الصعب الست تعيش ست وراجل في نفس الوقت.. وأنا للاسف بعيش ست وراجل ودي حاجة مرهقة جدا”.

وأضافت نرمين الفقي “الست لازم يكون فيها أكتر من حاجة مش مجرد جمال فقط، يعني تخلي بالها من جسمها ومن نفسها وتكون ست بيت وفي شغلها تبقى ست بجد شاطرة وتحافظ على نفسها قدر المستطاع وفي ناس كتير ناجحين وكويسين أوي”.

وأكدت نرمين الفقي، على أنه لا يوجد ست جميلة وأخرى غير جميلة، موضحة: مفيش حاجة اسمها ست حلوة وست وحشة، ولكن في ست هي اللي بتخلي نفسها وحشة فلو تخينة المفروض تخسس نفسها، وفي حاجة اسمها ست لما تفتح بقها بتكون عاوز تقول لها اسكتي ما تفتحيش بقك، وست مش مثقفة ومش مطلعة وده اللي بيوحش الست.