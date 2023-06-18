هاجم دب عملاق رجل أثناء استمتاعه بتناول القهوة في الهواء الطلق بتوسكان في ولاية أريزونا الأميركية، ما أسفر عن مقتله بطريقة وحشية.

تفصيلا، تفاجأ ستيفن جاكسون، البالغ من العمر 66 عاما، بهجوم دب أسود ضخم، بينما كان يشرب قهوته الصباحية، ويجره لمسافة بلغت 22 مترا.

وحاول جيران جاكسون إيقاف الدب عن جره، وذلك بإطلاق أبواق سياراتهم، وفقما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وقالت السلطات سبب هجوم الدب إلى نقص الغذاء في الغابة التي يعيش فيها، الأمر الذي دفعه للبحث عن الطعام في مناطق سكنية، ودعت السلطات الأهالي في المنطقة إلى عدم إطلاق النار على الدببة ما لم يروا تهديدا وشيكا تجاههم من جانبها.