تنطلق اليوم الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في مناطق المملكة، حيث أنهت الإدارات العامة للتعليم الاستعدادات اللازمة لاختبارات كافة المراحل الدراسية.

ووجهت وزارة التعليم بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات التي يجب العمل بها، حيث شملت جميع الترتيبات الخاصة بها.

وأكدت الوزارة المدارس على أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني بشكل يومي؛ تمهيداً لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات.

وعملت على تشكيل بعض اللجان الإشرافية عبر مكاتب التعليم لتنظيم أعمال الاختبارات، داعيةً مشرفيها ومديري المدارس إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس خلال فترة أداء الاختبارات.