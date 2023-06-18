قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، السماح باستخدام منارات المساجد والجوامع مواقع لأبراج الاتصالات اللاسلكية ومحطات التقوية إلى جانب أسطح المباني السكنية.

جاء ذلك وفقاً للمسودة النهائية لاشتراطات أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية، والتي تهدف إلى ضبط عملية إنشاء وتطوير أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية؛ ليُمارس هذا النشاط بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع معاً، ومساعدة المستثمرين في هذا المجال.

وأشارت الاشتراطات إلى أنه في حال كان موقع البرج بالقرب من منطقة أو جهة عسكرية يلزم الحصول على موافقة هذه الجهة، وتكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص؛ وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية، ويجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص.

وأكدت على ضرورة الحصول على الترخيص البلدي، ويلزم كذلك الحصول على موافقة الجهة المشرفة على إنشاء برج جديد، كما يكون ارتفاع الأبراج على الأراضي الفضاء 90 متراً بحد أقصى، وذلك وفق الحاجة الفنية للمشغل، ويبلغ ارتفاع الأبراج المثبتة فوق أسطح المباني بما لا يزيد على 15 متراً حسب الحاجة. ولا يقل الارتداد بين البرج والملاحق العلوية المخصصة للسكن على أسطح المباني عن مترين.