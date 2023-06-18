يستقطب دوري روشن 5 لاعبين من نادي تشيلسي الإنجليزي خلال الموسم المقبل 2022-2023.

وقال المُعلق حماد العنزي، أن صندوق الاستثمارات العامة أبرم اتفاقية مع نادي تشيلسي الإنجليزي، ستُثمر عن انتقال 5 لاعبين إلى مسابقة دوري روشن.

وقال العنزي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “اتفاقية بين تشيلسي وصندوق الاستثمارات العامة ستنقل خمس لاعبين الموسم القادم إلى دوري روشن “.

يذكر أن ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي قد انتقلت رسميًا إلى صندوق الاستثمارات العامة، قبل أسبوعين، في إطار مشروع الاستثمار والخصخصة للأندية الرياضية .