كشف دوري روشن عن قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين عقب انتهاء منافسات موسم 2022/ 2023.
وتصدر اللاعب السوري عمر السومة مهاجم الأهلي قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين؛ بتسجيل 144 هدفًا .
وتلا السومة في ترتيب الهدافين التاريخيين اللاعب ناصر الشمراني بعدد 126 هدفًا.
وفي المركز الثالث حل المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، برصيد 110 أهداف عقب تتويجه بلقب هداف دوري .
وفي المركز الرابع أتى هداف النصر السابق محمد السهلاوي صاحب الـ105 أهداف.
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