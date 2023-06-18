كشف دوري روشن عن قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين عقب انتهاء منافسات موسم 2022/ 2023.

وتصدر اللاعب السوري عمر السومة مهاجم الأهلي قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين؛ بتسجيل 144 هدفًا .

وتلا السومة في ترتيب الهدافين التاريخيين اللاعب ناصر الشمراني بعدد 126 هدفًا.

وفي المركز الثالث حل المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، برصيد 110 أهداف عقب تتويجه بلقب هداف دوري .

وفي المركز الرابع أتى هداف النصر السابق محمد السهلاوي صاحب الـ105 أهداف.