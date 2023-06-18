لا تزال إدارة نادي النصر تبحث عن التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، وذلك لتعويض رحيل الفرنسي رودي جاسيا في الفترة الماضية.

وأفادت موقع “fogaonet” البرازيلي بأن المدرب لويس كاسترو ضمن قائمة المرشحين لتولي مهمة تدريب النصر في الموسم الجديد 2023/2024، حيث أن كاسترو لديه عرضًا من ⁧‫النصر‬⁩ يوازي 4 أضعاف راتبه الحالي، وقد يتلقى المدرب عرضًا آخر من نادي ⁧‫الهلال‬⁩ “جلاد” فلامنغو في بطولة كأس العالم للأندية الماضية”.

وقدّم لويس كاسترو موسم استثنائيًا مع فريق بوتافوجو البرازيلي، ليدفع نادي النصر بالتفكير في التعاقد معه لقيادة الفريق بالموسم المقبل بحثًا عن البطولات والألقاب.

وينتهي عقد لويس كاسترو مع بوتافوجو في ديسمبر المقبل ولكن النادي البرازيلي لم يفتح مع المدرب أي مفاوضات حول تمديد عقده لفترة إضافية.

يُذكر أن كاسترو قاد فريق بوتافوجو البرازيلي في 36 مباراة بجميع المسابقات، وحقق الانتصار في 22 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الخسارة في 8 مباريات، كما أن المدرب يملك خبرة في مجال التدريب بعد العمل مع بورتو في البرتغالي وشاختار في أوكرانيا والدحيل القطري.