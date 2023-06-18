أوضح أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن ‏اليوم الأحد في منطقة الرياض تصل الشمس إلى أقصى ارتفاع لها عند الزوال 88.8 درجات .

وكشف المسند، أن ظل الزوال الأقصر خلال السنة شبه معدوم وسيستمر حتى 24 يونيو.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد توقع اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.