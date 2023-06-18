شوهد زوج من حيتان “الأوركا “، التي تسمى بالحوت القاتل والتي تعتبر من الحيتان المحبة للسفر قبالة سواحل العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وعلق أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، على ظهور الحوت من خلال تويتة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، وأوضح أن الحُوتُ القاتِلُ أو السَفّاح أو الأُرْكَة أو الأُوركا (بالإنجليزية: Killer Whale أو Orca) هو حوت مُسَنن ينتمي إلى عائلة الدلافين المحيطية، والتي تعد أكبر عضو فيها.

وأكد أن الحيتان القاتلة تتميز بنظام غذائي متنوع، بالرغم من أن الأفراد يتخصصون غالبًا في أنواع معينة من الفرائس، ويتغذى البعض حصرًا على الأسماك، بينما يصطاد آخرون الثدييات البحرية مثل الفقمات وغيرها من أنواع الدلفين.

‏وأفاد بأنها تعيش في كل المحيطات بوجه عام، المحيط الهندي، الهادئ، الأطلسي، إلى جانب القطبين الجنوبي والشمالي، ولكنها تفضل العيش في المناطق الساحلية الباردة مثل: ألاسكا، جزيرة أوركاس، أمريكا.

يُذكر أن هيئة البيئة في أبو ظبي قد أعلنت عن ظهور الحوت القاتل قبالة سواحل إمارة أبو ظبي، وقالت أن هذه الحيتان من أكثر الأنواع البحرية حبًا للسفر وتتميز بقدرتها على التكيف مع المياه الباردة والدافئة .